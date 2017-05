Dell EMC hardware en VMware end-user computing integreren

Door de oplossingen samen te brengen, kunnen bedrijven volgens VMware gebruikmaken van converged infrastructure voor het optimaliseren van geïntegreerde desktop- en applicatie-workloads. Daarnaast kunnen ze unified endpoint management (UEM) inzetten voor het stroomlijnen van beheer en het drastisch verlagen van de gerelateerde kosten.

Dell hardware

Integratie tussen VMware AirWatch en Dell Client Command breidt de remote beheermogelijkheden uit voor belangrijke Dell hardwaresystemen, zodat AirWatch Unified Endpoint Management (UEM) wordt verbeterd. Daarnaast heeft Dell de Dell EMC VDI Complete Solution powered by VMware Horizon aangekondigd. Deze biedt een volledige desktop- en applicatievirtualisatieoplossing met een workload-geoptimaliseerde infrastructuur, geïntegreerde software en Dell Wyse-thin clients.

Deze geïntegreerde oplossingen tonen volgens VMware de voordelen van de Dell Technologies-familie, die de essentiële infrastructuur biedt voor organisaties die bouwen aan hun digitale toekomst, hun IT transformeren en hun belangrijkste bezit willen beschermen: informatie

VMware AirWatch Unified Endpoint Management

VMware AirWatch integreert met Dell Client Command - Dell's client-beheertools - om beheermogelijkheden uit te breiden naar belangrijke systemen. Dankzij deze integratie kunnen IT-beheerders kritische systeemattributen opvragen en ontvangen, instellingen van basic input/output-systemen (BIOS) configureren en herstel uitvoeren vanaf dezelfde AirWatch-console die wordt gebruikt om alle Windows OS-policies, -applicaties en -endpoints van de organisatie te beheren. De mogelijkheid om belangrijke systeemattributen op te kunnen vragen en erover te rapporteren - inclusief service tag-informatie, BIOS-versie en batterijstatus - stelt IT in staat Dell-apparaten proactief en direct met AirWatch te beheren, wat de kans op downtime van de gebruiker verkleint en bedrijfscontinuïteit garandeert.

Deze integratie helpt IT de BIOS-beveiliging te beoordelen en actie te ondernemen met betrekking tot herstel en aansluiting op compliance-vereisten te verbeteren. IT kan BIOS-wachtwoorden op afstand configureren, gebruik van de Trusted Platform Module (TPM) mogelijk maken en herstelacties uitvoeren op apparaten die niet compliant zijn, vanuit één enkele AirWatch-beheerconsole. Dit benadrukt volgens VNMware hoe AirWatch zich heeft ontwikkeld van enterprise mobility management-oplossing (EMM) tot een unified endpoint management-oplossing (UEM).

Virtualisatie

Het in gebruik nemen van client-virtualisatieoplossingen kan een kostbare en onzekere aangelegenheid zijn waarbij het vaak lastig is de ware kosten op voorhand in te schatten. Dell EMC VDI Complete Solutions powered by VMware Horizon biedt een complete end-to-end desktop- en applicatievirtualisatieoplossing die snel in gebruik te nemen is en eenvoudig te beheren. Dell EMC VDI Complete Solutions omvatten de VxRail Appliance-familie van volledig geïntegreerde, vooraf geconfigureerde en geteste HCI-apparatuur. Dit is een HCI-apparaat die draait op VMware vSAN en in samenwerking met VMware is gebouwd. Klanten kunnen gebruik maken van één gebruiksklare oplossing met daarin alle benodigde componenten om virtuele desktops en applicaties te provisionen, aldus VMware.

De prijzen, die starten bij 8 dollar ,- per gebruiker per maand, stellen klanten in staat klein te beginnen en een voorspelbaar pay as you grow-model aan te houden, met daarbij de mogelijkheid een on-premise of cloud managed-oplossing te bouwen of aan te schaffen. Klanten kunnen ook gebruik maken van gestroomlijnde inkoop en verkoop, en daarnaast profiteren van aanzienlijke besparingen op end-to-end-oplossingen (infrastructuur, software en endpoints), zo beweert VMware. De VMware AirWatch-integratie met Dell Client Command is per direct beschikbaar.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.