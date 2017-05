Dell en EMC zijn 'samen beter', aldus Michael Dell

DellEMC World, de eerste conferentie van de computergigant na het samengaan van het vroegere Dell met EMC, is volop aan de gang in Las Vegas. Kernstuk is de aankondiging van de veertiende generatie PowerEdge servers. Met de servers - op basis van de nieuwe Intel Xeons - brengt Dell een 'vernieuwing van de hele portfolio, met zowel nieuwe high-, mid- en gespecialiseerde opslagsystemen (met 'Flash'- als belangrijkste kenmerk), als hyperconverged systemen, 'data protection' producten (een 'appliance', maar ook 'native' back-up en restore mogelijkheden in publieke clouds als Amazon, Azure en Google) en open network producten.

Hiermee moeten bedrijven - van de grootste tot de kleinste - in staat zijn om transformatie te 'realiseren' (het thema van deze DellEMC World). Die vier pijlers van transformatie zijn digitale transformatie (inzake de business), ict-transformatie (re: technologie), 'workforce transformation' (hoe iedereen de best mogelijke middelen bezorgen) en security transformation.

Dell benadrukt voorts dat sinds september vorig jaar al heel wat vooruitgang werd geboekt om de producten uit verschillende productlijnen van de voormalige bedrijven beter te laten samenwerken - 'better together'.

Voordeel in 'private eigendom'

Voorts wijst Michael Dell ook op de voordelen van een bedrijf in private eigendom. Hierdoor is het verlost van de druk om elk kwartaal te presteren naar verwachting van de beurs. Belangrijker nog, zo kan men ook rustiger de overstap maken naar een meer 'consumption based' inkomstenmodel. De initiële terugval in omzet wordt dan niet meteen afgestraft, terwijl het bedrijf een langere termijnvisie kan hanteren, stelt Dell. Het bedrijf investeert momenteel jaarlijks ca. 4,5 miljard dollar in ontwikkeling van allerlei aard en voorziet gelijkaardige inspanningen in de toekomst.

En leuk: wie niet meteen zijn weg vindt in het landschap van de nieuwe datacenters, kan voortaan zoon- of dochterlief om hulp vragen. Op DellEMC World kon je immers Servercraft spelen. Geïnspireerd op het bijzonder populaire Minecraft (check met je kroost) kan je hier een datacenter upgraden in al zijn aspecten, tegen de inspanningen van de booswichten in. Fun!