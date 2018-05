Dell-hardware trekt de kaart van machine learning

De PowerEdge R940xa en PowerEdge R840, twee modellen in de reeks Dell's 14e generatie PowerEdge servers ,kunnen tot 112 Intel Xeon processoren bevatten met een geheugen tot zes terabyte en NVDIMM-mogelijkheden en MVNe-drives (flashopslag). Met eerstgenoemde wil Dell databases sneller laten draaien met de focus op kritieke bedrijfsapplicaties die on premise blijven. De R840 legt de nadruk op in-database analytics en een lage latency.

"Deze twee ondersteunen de Intel Skylake en AMD Epyc processoren," vertelt Dominique Vanhamme, vicepresident en general manager Compute Center of Competence voor Dell EMC Emea aan Data News. De nieuwe modellen beloven vooral meer rekenkracht, al benadrukt Vanhamme dat ze kunnen geconfigureerd worden voor verschillende doeleinden.

"We willen een platform aanbieden dat zo versatile mogelijk is. Voor cruciale applicaties, clustering of databases als MySQL, Oracle of SAP Hana heb je andere noden dus willen we die keuze ook aanbieden. Het is software defined, maar hardware optimized."

Beide modellen, die vanaf 22 mei beschikbaar zijn, zijn zogenaamde four-socket servers en hebben volgend het bedrijf het voordeel dat ze ook zijn uitgerust met field programmable gate arrays (FPGA's) om zo data-intensieve berekeningen te ondersteunen.

Daarnaast lanceert Dell Technologies PowerMax, een opslagsysteem met ingebouwde machine learning engine die onder meer sterk moet staan in predictive analytics en patroonherkenning. Volgens Dell kan het systeem per array veertig miljoen datasets voorspellen en tot zes miljard beslissingen per dag maken.

Geen commodity

Maar hebben servers van premium spelers als Dell geen concurrentie van goedkopere concurrenten, zeker naarmate hardware meer gestandaardiseerd raakt? Volgens Vanhamme niet. "De technologische vooruitgang, de kritieke noden en de complexiteit van een modern datacenter maakt dat het geen doorsnee hardware wordt. Het is een fantasie dat je de hoogste prestaties en de beste beschikbaarheid kan bereiken met 'quick & dirty' hardware en ons marktaandeel toont dat aan."