'Dell overweegt naar de beurs te gaan'

Oprichter en topman Michael Dell had het bedrijf in 2013 juist van de beurs gehaald. Zo kon Dell kosten besparen. Ook was Michael Dell geen voorstander van de updates die beleggers elk kwartaal moeten krijgen.

Dell heeft in de afgelopen jaren dataopslagbedrijf EMC overgenomen en een meerderheidsbelang genomen in softwareleverancier VMware. Daardoor zit het concern nu wel met een hoge schuld. Die kan worden afgelost met een beursgang.

Dell kijkt ook of dochterbedrijf Pivotal Software naar de beurs kan worden gebracht. Dat zou tot 7 miljard dollar kunnen opleveren. Daarnaast overweegt Dell ook om het resterende belang in VMware te kopen en het bedrijf dus volledig in te lijven.