Dell plant terugkeer naar de beurs

Dell wil die aandelen verwerven met cash en een aandelenruil. De aandelen, die nu zowat 17 miljard dollar waard zijn, moeten de waarde weergeven van VMware, waarin Dell een controlebelang heeft. VMware zal daarbij de aandeelhouders betalen via een speciaal dividend van 11 miljard dollar. Dell vult met cash en aandelen aan, zodat het om een deal van in totaal 21,7 miljard dollar gaat.

De hele overnameoperatie betekent de terugkeer van Dell op de beurs. Dell had in 2016 via de miljardenovername (67 miljard dollar) van opslagspecialist EMC ook een controlebelang verworven in VMware. Die deal zorgde evenwel voor een schuldenberg. Ook de operatie in 2013 waarbij stichter Michael Dell met de hulp van investeerders zijn bedrijf van de beurs had gehaald, zorgde voor een heel wat schulden. De nieuwe deal moet dan ook de schuldenlast verlichten, maar ook de structuur vereenvoudigen.