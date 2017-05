Dell Technologies Capital investeert 100 miljoen dollar in startups

Dell Technologies Capital investeert in bedrijven wiens technologie en leiders in de toekomst mogelijk passen binnen het bedrijf van Michael Dell. Inmiddels wordt er jaarlijks voor ongeveer 100 miljoen dollar in meer dan zeventig startups geïnvesteerd. Een bekende startup is Docusign die digitale handtekening technologie ontwikkeld. Cylance ontwikkelt security technologie op basis van artificial intelligence (ai)

Startups zijn belangrijk voor de verdere groei van Dell Technologies die bestaat uit Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream en VMware. De startups zijn vaak gespecialiseerde veelbelovende technologieën zoals security, data analytics, cloud computing, storage, machine learning, artificial intelligence (AI) en Internet of Things (IoT). Verder investeert Dell in cloud security platform Zscaler en in data protection specialist Druva.

Volgens Scott Darling, president van Dell Technologies Capital biedt Dell niet alleen maar kapitaal maar ook veel technische kennis en mogelijkheden voor startups verder te schalen. Volgens Michael Dell, CEO van Dell Technologies kunnen start-ups met de schaalgrote en kennis van Dell verder innoveren en het maximum uit hun kunnen halen.

Edico Genome en Graphcore

Tijdens het onlangs gehouden Dell EMC World 2017 conferentie werden twee startups in de schijnwerpers gezet: Ten eerste Edico Genome, een ontwikkelaar van een bio-IT processor en end-to-end platform voor massale DNA sequencing). Ten tweede Graphcore, een ontwikkelaar van Intelligence Processing Unit (IPU) technologie voor het snel verwerken van data uit Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI) applicaties.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.