Dell Technologies groeit maar storage business daalt

De inkomsten van VMware voor het kwartaal bedroegen 2,3 miljard dollar, een jaarlijkse stijging van 20 procent. Andere bedrijven van Dell, waaronder Pivotal, RSA, SecureWorks en Virtustream, hebben een totaal van 492 miljoen dollar aan inkomsten gegenereerd, een stijging van 3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

De algehele infrastructuuroplossingengroep van Dell, die servers, netwerken en opslag omvat, groeide met 5 procent tot 8,8 miljard dollar.Het onderdeel Dell EMC meldt echter een omzetdaling van 11 procent naar 4,2 miljard dollar rond de verkoop van storage. Er is werk te doen in storage erkent Jeff Clarke, vice-voorzitter, producten en operaties bij Dell. Er is volgens hem veel aandacht in de organisatie om de prestaties van de storage activiteiten een duw te geven.

Storage

Dell voert sinds kort een aanval uit op de opslagmarkt en investeert meer dan 2 miljard dollar daarin met 1.200 nieuwe verkopers. Het bedrijf heeft ook een Future-Proof Storage Loyalty-programma voor partners gelanceerd, dat voor klanten een driejarige tevredenheidsgarantie bevat: credits inwisselen voor nieuwe Dell EMC-opslagproducten, een garantie voor opslagefficiëntie en een jaar ingebouwde Virtustream Storage Cloud voor nieuwe kopers van Dell EMC Unity opslagproducten.

Marktleider

Volgens onderzoeksbureau IDC was Dell EMC afgelopen derde kwartaal marktleider voor de verkoop van externe opslagsystemen met een omzet van 1,6 miljard dollar. De totale verkoop van bedrijfsopslagsystemen van Dell Technologies bedroeg 2,2 miljard dollar. Dell EMC staat achter op Hewlett Packard Enterprise, dat volgens IDC 2,4 miljard dollar genereerde in het kwartaal.

VMware

Dell Technologies kijkt verder naar de mogelijkheden van een nieuwe beursgang of een fusie met VMware. Maar VMware baas Pat Gelsinger geeft geen commentaar op geruchten dat VMware Dell in een omgekeerde fusie zou kunnen kopen, nadat Dell in februari had bevestigd dat het verschillende opties aan het verkennen was.

