Deloitte: 'Tegen eind dit jaar zullen dubbel zo veel bedrijven gebruik maken van AI'

Deloitte, een van 'de grote vier' op gebied van financiële en zakelijke dienstverlening, ziet de technologische evolutie in 2018 erg rooskleurig in. In de zeventiende editie van hun jaarlijkse 'Technology, Media & Telecommunications (TMT)'-voorspellingen omschrijven ze het als de 'technologische revolutie die begonnen is'. Die revolutie vindt volgens Vincent Fosty, Media en Telecommunicatieleider bij Deloitte Belgium, vooral plaats op gebied van artificiële intelligentie (AI) en augmented reality (AR).

2018 wordt volgens het rapport hét jaar dat AI in de bedrijfswereld een echte doorbraak maakt. Tegen het einde van het jaar zullen volgens Deloitte dubbel zoveel bedrijven gebruik maken van artificiële intelligentie, tegen 2020 zou dat cijfer nog eens verdubbelen.

Ook in België zou AI het komende jaar een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 'Veel Belgische organisaties hebben de voorbije twee decennia geïnvesteerd in belangrijke initiatieven op gebied van datawetenschap. Toch zien we de jongste tijd nog een duidelijke toename van de urgentie en de intensiteit. Veel bedrijven nemen daarom een 'chief data officer' op in de raad van bestuur om de mogelijkheden met AI optimaal te benutten', aldus Andrew Pease, senior director voor technologie bij Deloitte.

Augmented reality wordt realiteit

Augmented reality houdt in dat digitale animaties worden samengevoegd met echte beelden om zo letterlijk iets toe te voegen aan de realiteit. Alhoewel AR helemaal niets nieuws is in 2018, ziet Deloitte dit jaar wel als een kantelpunt in de ontwikkeling ervan.

In 2018 zouden meer dan een miljard smartphonegebruikers minstens een keer AR-inhoud maken, 300 miljoen zullen het dagelijks doen en enkele tientallen miljoenen wekelijks. Ook de kwaliteit en de mogelijkheid om inkomsten te generen van AR zal dit jaar volgens Deloitte fors verbeteren. AR-toepassingen zouden minstens 100 miljoen dollar moeten opbrengen in 2018 omdat de technologie ervoor steeds beter wordt. Zo komen er ook steeds nuttigere toepassingen voor consumenten zoals het passen van bepaalde meubels in het interieur, zoals Ikea dat nu al doet.

Meer digitale abonnementen

Ten slotte doet Deloitte nog voorspellingen naar de consumptiepatronen van media bij (jong)volwassenen. Zo stellen ze dat tegen eind 2018 de helft van de volwassenen in ontwikkelde landen minstens twee abonnementen zullen hebben voor uitsluitend digitale mediaplatformen als Spotify en Netflix. Tegen eind 2020 zijn dat er waarschijnlijk al vier per persoon.

Bij die ontwikkeling komt natuurlijk ook een verdere daling van het traditionele tv-kijken. Deloitte voorspelt een daling 5 tot 15 procent op een jaar tijd in de leeftijdscategorie van 18- tot 24-jarigen. Die cijfers liggen in dezelfde lijn van de afgelopen zeven jaar, maar zou ondertussen wel aan het stabiliseren zijn. De markt van alternatieven voor traditionele tv raakt namelijk (voornamelijk in Engelstalige gebieden) verzadigd.