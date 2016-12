Democraten: 'Hacken ging wel degelijk door tot verkiezingen'

President Barack Obama, zelf een Democraat, had vrijdag gezegd dat hij de Russische president Vladimir Poetin in september rechtstreeks had aangesproken op het hacken. Na dat gesprek waren de aanvallen meteen voorbij, aldus Obama.

Brazile zegt dat ze teleurgesteld is over die bewering: 'Nee, ze stopten toen niet. Ze kwamen echt elke dag op ons af, tot aan het einde van de verkiezingscampagne. Ze probeerden herhaaldelijk onze systemen te hacken. We hebben de beste beveiliging neergezet, maar ze vielen constant aan.'

Brazile zegt dat de partij in mei was gewaarschuwd door de FBI en de inlichtingendiensten.

Vrijdag had Hillary Clinton het stilzwijgen doorbroken waarin zij zich sinds haar verkiezingsnederlaag had gehuld. Die nederlaag, aldus de Democrate, is grotendeels te wijten aan Poetin en de FBI-directeur, die een week voor de verkiezingen Clintons e-mailgate nog eens opfriste. Ook Michelle Obama deed vrijdag haar zegje, in een interview met Oprah Winfrey. Zij haalde zwaar uit naar Trump en zei dat de Verenigde Staten spijt zullen hebben omdat met het opstappen van haar man "geen volwassene" meer in het Witte Huis zal wonen. Met de Obama's zal ook de hoop uit het Witte Huis verdwijnen, zei zij.

