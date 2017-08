Denemarken gaat Uber-chauffeurs beboeten

Het viertal kreeg in totaal een boete van ruim 93.000 euro. Gezamenlijk zouden ze in 2015 zeker 7.700 illegale ritten hebben gemaakt.Intussen is het bedrijf gestopt in het Scandinavische land. Dat heeft te maken met nieuwe regels voor taxibedrijven in het land. Zo mogen taxibedrijven de prijs van een ritje niet meer via een smartphone berekenen, en dat is nu juist iets dat Uber doet. Verder is een taximeter verplicht in auto's die als taxi dienen.

De Deense justitie wacht nu af of de vier bestrafte chauffeurs in hoger beroep gaan. Daarvan hangt af of en wanneer de zaken tegen de andere 1.500 chauffeurs in gang worden gezet.