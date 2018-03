Dertien jaar wordt minimumleeftijd voor sociale media

In mei treedt de nieuwe Europese gegevensverordening van start en verstrengt dus de privacywetgeving. Eén van de zaken die de lidstaten nog zelf mogen bepalen, is de minimumleeftijd voor sociale media. In elk land wordt momenteel de discussie gevoerd of die nu dertien of zerstien jaar moet zijn.

Na overleg met onder meer de kinderrechtencommissarissen en de jeugdraden kiest de regering nu voor dertien jaar. Staatssecretaris De Backer meent dat de keuze voor dertien jaar aansluit bij de realiteit. Volgens statistieken van Child Focus loggen 83 procent van de dertien-veertien-jarigen regelmatig in op sociale media. De Backer benadrukt wel dat privacyvoorlichting voor jongeren belangrijk is.