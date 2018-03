Destiny doet eerste buitenlandse overname

Motto Communications is een Nederlands bedrijf dat zich net zoals Destiny focust op cloudcommunicatie. Het bedrijf beschikt onder meer over FLUX, een portaal voor clouddiensten waar partners en resellers hun oplossingen kunnen aanbieden. Volgens Destiny past dat platform perfect bij haar eigen ambitie om te schalen.

Door de overname worden Kay Reijnen, oprichter van Motto Communications, en Robbert Heemskerk, cco bij het bedrijf, aandeelhouders en directieleden bij Destiny. Heemskerk zal de Nederlandse sales en operations leiden. Reijnen wordt verantwoordelijk voor softwareontwikkeling binnen het bedrijf.

"We groeien niet óm te groeien", zegt Daan De Wever, oprichter en ceo van Destiny, "Deze overname versterkt ons clouddienstenaanbod, en daar worden vooral onze klanten en partners beter van. Zowel Destiny als Motto Communications richten zich op innovatieve bedrijven, profileren zich als belangrijke uitdager in de markt en delen een cultuur van sterk ondernemerschap. De wil om te internationaliseren met een jong en dynamisch team is nadrukkelijk aanwezig."

Die wil om te internationaliseren onthulde De Wever eerder al in een gesprek met Data News. Het bedrijf haalde vorig jaar een omzet van 28 miljoen euro, maar streeft naar 50 miljoen euro. Door de overname komt die omzet dit jaar normaal gezien op 42 miljoen euro. Dat heeft ook zijn impact op het aantal medewerkers. Vorig jaar klokte het bedrijf af op bijna honderd mensen. Door de overname stijgt het personeelsbestand naar 140 medewerkers. Motto beschikt bovendien over vier datacenters in België, Nederland en Duitsland.

Het bedrijf blijft in Nederland op dit moment onder eigen vlag varen, maar het is wel de bedoeling om FLUX binnen Destiny in te schakelen als platform. "Dit is een heel strategische overname, FLUX klikt als platform perfect in elkaar met onze productcatalogs en dat zorgt voor een enorm sterk distributieplatform." Aldus De Wever. Ook de overname van IT101 in oktober past hierin. "We kunnen dat heel snel enten op dit platform en zo krijgen alle partners toegang tot hun securityportfolio."

Destiny werd in 2008 opgericht door de broers Daan en Samuel De Wever. Sinds 2013 worden ze ook bijgestaan door Joachim Lauwers die momenteel cco van het bedrijf is.

"Beide bedrijven hebben onafhankelijk van elkaar hun cloudstrategie op zo'n manier vormgegeven dat ze naadloos op elkaar aansluiten en samen verder kunnen gaan als de meest geavanceerde digitale marktplaats voor clouddiensten in de Benelux." Aldus Kay Reijnen, oprichter van Motto Communications.