Destiny neemt Ergatel over

De telecomoperator die vooral focust op kmo's is vandaag vooral actief in Vlaanderen en Brussel. Met de overname van Ergatel krijgt het bedrijf er ook in het Zuiden klanten bij. Samen totaal tellen beide bedrijven zo'n 2000 klanten en zeventig medewerkers.

Destiny werd in 2008 opgericht door Daan De wever (ceo) en zijn broer Samuel De Wever (cto). Joachim Lauwers staat aan het hoofd van de sales- en marketingactiviteiten. Het bedrijf heeft onder meer Standaard Boekhandel, Fujitsu, Katoennatie en Port of Antwerp onder zijn klanten.

Ergatel, gevestigt in Denderhoutem, had volgens cijfers van Trendstop in 2015 10,9 voltijdse medewerkers in dienst. Het bedrijf draaide de laatste jaren winst, maar legde voor 2015 een klein verlies neer van 12.692 euro.

Dat Destiny op overnamepad gaat is geen verrassing "het is onze doelstelling om de grootste cloud telecom-operator van West-Europa te worden. Overnames zijn essentieel om ook geografisch uit te breiden. We heten onze nieuwe klanten en medewerkers welkom in ons bedrijf." Aldus ceo Daan De Wever in een mededeling.