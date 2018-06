Diabatix aan de slag met supercomputer Genius

De supercomputer of 'high performance computer' (HPC) werd door de KU Leuven, in samenwerking met Hewlett Packard Enterprise gebouwd. De bedoeling is met name om AI-workloads te draaien met grote datasets, die dus veel computerkracht vergen. De supercomputer is ondergebracht in het Vlaams Supercomputing Centrum (VSC), waar hij toegankelijk is voor universitair onderzoek maar ook gebruikers uit het bedrijfsleven. Diabatix is de eerste commerciële partij die van het VSC toelating kreeg om testen uit te voeren op Genius.

"We hebben een eigen software ontwikkeld die op basis van AI het hele ontwerpproces beheert en uitvoert. Daar is dus geen manuele tussenkomst meer nodig. Dat is enerzijds gemakkelijk voor ons, maar anderzijds betekent dat wel dat we heel wat rekenkracht nodig hebben. En dat is waar Genius in het plaatje past", vertelt Lieven Vervecken, mede-oprichter en CEO van Diabatix. Diabatix noemt zichzelf een 'geautomatiseerd ingenieursbureau' en ontwerpt gespecialiseerde koelingssystemen op maat.

Rekenkracht van 20.000 smartphones

"Voor een typisch ontwerp moeten we rekenen op een 1.000 tal processors die 3 tot 5 dagen non-stop draaien. Die processors generen evenveel data van ongeveer 1.000 dvd's", kadert Vervecken. Genius heeft rekenkracht die vlot die van 20.000 smartphones evenaart. Heel wat smartphonefabrikanten zijn volgens Vervecken trouwens klant aan huis voor innovatieve koelingontwerpen, maar ook in de ruimtevaart en de automotive-sector is Diabatix actief. Denk dan aan de koeling van elektronica of de batterijen in elektrische wagens. "Alle machines in de industrie hebben koeling nodig, maar koeling is niet overal even kritisch. In een laptop is de koeling bijvoorbeeld een kritisch element, terwijl dat dat bij een traditionele desktop-pc veel minder is", klinkt het.

Diabatix werd drie jaar geleden opgericht en telt nu een tiental mensen. Tegen het einde van volgend jaar hoopt het bedrijf dat te verdubbelen. Omzetcijfers wil het bedrijf liever niet kwijt.