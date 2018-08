Didi schorst carpoolapp na (nieuwe) moord op passagier

Op vrijdag werd in de Chinese stad Wenzhou een twintigjarige passagier tijdens een rit met Didi Chuxing's ritjesdienst Hitch verkracht en vermoord door haar chauffeur. Het bedrijf heeft nu de carpooldienst tijdelijk geschorst terwijl het zijn interne regels herbekijkt.

Het gaat al om het tweede incident in enkele maanden tijd. In mei werd in de provincie Henan een 21-jarige stewardess vermoord door haar chauffeur, die de account van zijn vader gebruikte om rond te rijden. Daarop schorste Didi zes weken lang zijn ritjesdienst om nieuwe maatregelen te nemen. Er werd onder meer een noodknop ingevoerd, nieuwe verificatiemethodes en gezichtsherkenning om 'het risico op ongeoorloofd gebruik van accounts te verminderen'.

Qua veiligheidsmaatregelen blijkt dat nu niet te voldoen. De verdachte had geen eerdere veroordelingen, zo meldt het bedrijf, maar er waren wel klachten over hem bij Hitch binnengekomen. Een dag voor de moord zou een vrouwelijke passagier hem hebben gerapporteerd omdat hij haar vroeg naast hem te komen zitten, haar naar een afgelegen plek voerde en haar vervolgens probeerde te volgen. Die klacht werd niet meteen opgevolgd. Didi Xuching is een intern onderzoek gestart en heeft alvast de directeur van Hitch en de vicepresident voor customer services ontslagen.

Didi is een van de grootste transportplatformen in Azië. Het bedrijf heeft onder meer de activiteiten van Uber in China overgekocht en het baat verschillende taxi- en autodeelapps uit. Hitch is daarbij een carpooldienst waarmee chauffeurs passagiers (gratis) kunnen oppikken die in dezelfde richting moeten. Hitch is de enige dienst die geschorst wordt. De andere ritjesdiensten van het bedrijf blijven wel operationeel.