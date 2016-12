'Dieselauto tegen 2025 zo goed als dood'

Sinds het Volkswagenschandaal oogt de toekomst van de dieselmotor steeds onzekerder, en analisten gaan ervan uit dat de technologie op termijn ten dode opgeschreven is. Maar volgens de analyse van de Zwitserse bank UBS kan dat veel sneller gebeuren dan tot nog toe werd aangenomen, meldt de krant Financial Times.

De analyse van UBS voorspelt dat het aandeel van de dieselauto in de globale autoverkoop zal terugvallen van 13,5 procent nu tot amper 4 procent in 2025. In Europa, waar diesel traditioneel sterk staat, krimpt de verkoop in dezelfde periode van 50 tot 10 procent.

Dieselmotoren stoten een vijfde minder CO2 uit dan gelijkaardige benzinemotoren en vormden de voorbije jaren daardoor een makkelijke manier om de uitstoot van het wegverkeer terug te dringen.

Regels

Daarbij werd wel voorbijgegaan aan de hogere uitstoot van andere vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden. Het Volkswagenschandaal deed de aandacht voor die luchtvervuiling sterk toenemen. De wereldwijde fraude veroorzaakte bijna een miljoen ton aan vervuiling met stikstofoxiden.

Veel steden leggen daarom strengere regels op in de strijd tegen de luchtvervuiling en onder meer Londen, Madrid, Parijs en Athene hebben beslist om dieselmotoren te verbannen uit het centrum. Ook de fiscale kloof tussen diesel en benzine wordt in steeds meer landen gedicht.

Elektrische auto

Tegelijk wint de elektrische auto steeds meer terrein. In oktober bleek dat de verkoop van elektrische auto's vorig jaar verdubbelde in Europa, tot een half miljoen. De meeste autofabrikanten zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling van elektrische modellen in de komende vijf jaar, al dan niet in combinatie met een kleine benzinemotor die de batterij kan voeden.

UBS voorspelt dan ook dat de verkoop van die voertuigen de dieselwagen zal inhalen vanaf 2021, en tegen 2025 goed zal zijn voor een kwart van de verkochte auto's. "In de nasleep van het Volkswagenschandaal zijn politici en controle-agentschappen erg gevoelig geworden voor de uitstoot van dieselauto's", stelt het rapport. "Zelfs als sommige plannen te ambitieus lijken, is het duidelijk welke richting het uitgaat, en die richting is hoogstwaarschijnlijk onomkeerbaar."

(IPS)