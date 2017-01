Digimeter: 'Slechts 6 procent van de Vlamingen heeft geen enkel slim digitaal toestel in huis'

Doordat vrijwel iedereen nu over een slim toestel beschikt is er een verzadigingspunt bereikt. Alleen het aantal smartphones (van 68,5 procent in 2015 naar 74 procent in 2016) en wearables (van 7,6 procent naar 13,2 procent) zijn dit jaar gestegen. Desktopcomputers en de GSM maken nog altijd jaarlijks een daling door - terwijl een derde van de bevolking nog altijd geen smartphone bezit.

Sociale media in de lift

Sociale media zitten dan weer wel in de lift. Zo gebruikt acht op de tien Vlamingen minstens één sociaal mediakanaal per maand (tegenover 72 procent in 2015), 26 procent gebruikt er maandelijks zelfs minstens vier. Facebook blijft op nummer een staan (69 procent gebruikt Facebook maandelijks en de helft spendeert minstens een uur per dag op het sociale netwerk) - maar vooral YouTube, Instagram en Pinterest gaan er sterk op vooruit. Vooral bij jongeren is de Facebook-hype trouwens voorbij: slechts voor 4 op de 10 is dit nog het belangrijkste platform.

Instagram is belangrijker bij de generatie 15 tot 19-jarigen die ondervraagd zijn voor het onderzoek in Vlaanderen. Bijna de helft van die groep zegt wekelijks een foto op Instagram te zetten, terwijl slechts 8 procent wekelijks een foto op Facebook zet.

Driekwart van de tieners heeft Snapchat en meer dan de helft van de 15-19 jarigen deelt dagelijks foto's via de app - over alle leeftijden is dat slechts 20 procent. Een kwart van hen volgt 'stories' van mediabedrijven op een dagelijkse basis. Vorig jaar was dat nog 9 procent.

Verplaatsing bij berichtendiensten

Bij de berichtendiensten is er ook een groot generatieverschil te merken. Tachtig procent van de jongeren gebruikt dagelijks Facebook Messenger terwijl oudere generaties hier minder van willen weten. Facebook Messenger wordt onder twintigers nog veel gebruikt, maar naarmate de leeftijd oploopt neemt dit cijfer af.

Whatsapp is vooral onder dertigers zeer populair (meer dan 50 procent gebruikt het), maar wordt slechts door een vijfde van de tieners gebruikt. Vorig jaar gebruikte nog 37 procent van de tieners de berichtendienst nog. Google Hangouts was al niet immens populair, maar lijkt dit jaar definitief een stille dood gestorven.