'Digitaal vertrekt vanuit de klantenervaring'

Het begint al bij de definitie van 'digitaal'. "Verwijzen we er mee naar technologieën als big data, sociale media, de cloud en het internet of things, of spelen er ook andere dingen ?", vertelt professor Stijn Viaene van de Vlerick Business School. Om een ietwat afgebakend antwoord te kunnen formuleren op die vraag, introduceert Vlerick de term ExConomy. "Hiermee definiëren we wat het digitale kan of zou moeten inhouden vanuit zakelijk oogpunt, en leggen we uit waarom directiecomités er maar beter rekening mee houden", aldus Viaene.

Een modern bedrijf met de focus op digitale innovatie moet customer experience helemaal voorop stellen.

Hoe kunnen bedrijven zich succesvol omturnen en welke leiderschaps-vaardigheden moeten daarbij aangescherpt worden? Dat zijn de kernvragen waarop het Digital Leadership programme van Vlerick een antwoord wil geven, met professor Stijn Viaene als programme director.

Vertrekken vanuit customer experience

Het ExConomy-framework vertrekt vanuit vier vaststellingen. Een modern bedrijf met de focus op digitale innovatie moet customer experience helemaal voorop stellen, experimenteren met de nieuwe waardeproposities, co-economisch handelen, en denken in ecosystemen. Die vier stellingen komen naar voor in deze thema's;

The Digital Difference: hoe een business case opstellen voor digitale projecten.

The Digital Business: hoe een digitale strategie bouwen, 'digital' volledig omarmen en een 'digital journey' uitstippelen.

Business Transformation Leadership: hoe digitale experimenten en projecten opzetten, en de leiderschapsrol opnemen in het digitale tijdperk.