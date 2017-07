Digitale barometer 2017: België zakt één plaatsje

De barometer brengt jaarlijks de veranderingen in de Belgische informatiemaatschappij in kaart. Ze analyseert ook de prestaties van ons land in een internationale context. Zo staat België nu op de zesde plaats in de Digital Economy and Society Index (DESI), een plaatsje lager dan vorig jaar. De sterke punten van België blijven de uitstekende connectiviteit en de grote integratie van digitale technologieën in ondernemingen. Ons land scoort daarentegen minder goed voor de digitale overheidsdiensten, die stagneren in vergelijking met het voorgaande jaar.

Achterstand in 4G-dekking ingehaald

België heeft een zeer sterke groei van de 4G-dekking gekend sinds 2014, toen de dekking amper 67,8 % bedroeg. Vorig jaar bedroeg de bedekkingsgraad van 4G-netwerken al 94,5 %. Daarmee heeft ons land zijn achterstand meer dan ingehaald en het EU-gemiddelde en onze voornaamste buren zelfs overtroffen.

Dat is echter nog lang niet het geval voor het aantal 4G-abonnementen in België. In juli 2016 beschikte 67,8 % van de Belgen over dit type abonnement, wat ver onder het EU-gemiddelde van 83,9 % ligt.

Domeinnaam '.vlaanderen' breekt niet door

Donderdag bleek uit een enquête dat de meeste Belgen bij een domeinnaam eerst spontaan aan '.be' denken en pas daarna aan '.com.' Volgens de digitale barometer breken de extensies '.brussels' en '.vlaanderen', die eind 2014 ingevoerd werden, niet door. Het aantal registratries van '.vlaanderen' is zelfs licht teruggevallen.

Populariteit webshops stijgt

Deze week bleek uit een studie van de Europese Commissie dat het vertrouwen in onlineshoppen stijgt in Europa. Volgens de Barometer wint e-commerce ook bij de Belgische consument steeds meer aan populariteit. Vorig jaar bestelde 65,1 % van de Belgische internetgebruikers een product of dienst online. Daarmee scoort ons land wel iets lager dan het Europese gemiddelde (66 %).

Ook het aandeel van de omzet van de Belgisch bedrijven die actief zijn in de e-commerce, blijft toenemen: op een jaar tijd steeg het van 25,4 % tot 28,6 %. Daarmee scoort België ver boven het Europese gemiddelde van 16,3 %. Meer dan een kwart van de Belgische ondernemingen verkoopt via e-commerce. Op Europees niveau zijn dat minder dan een op vijf bedrijven.

Bedrijven doen steeds meer beroep op ICT

België staat op de vijfde plaats voor de integratie van digitale technologie in ondernemingen. Vorig jaar gebruikte iets meer dan de helft van de ondernemingen sociale netwerken en analyseerde 17 procent big data. 28,5 % van de Belgische bedrijven koopt cloudcomputingdiensten, dat is een stijging van 7,2 procent in twee jaar.

Elf procent van de ondernemingen wierf vorig jaar bovendien personeel aan voor banen waarvoor ICT-vaardigheden noodzakelijk zijn, of probeerde dat tenminste. Zes op de tien ondernemingen ondervonden namelijk moeilijkheden om die vacatures in te vullen.

Start-ups vooral in Vlaanderen

Voor het eerst werd ook de oprichting en ontwikkeling van start-ups in België in kaart gebracht. Daaruit leren we dat 71,2 procent van de 3.119 actieve start-ups in België zich in Vlaanderen bevinden tegenover 19,2 in Wallonië. Slechts 9,7 procent van de start-ups bevinden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het actieplan 'Digital Belgium' wil ervoor zorgen dat er tegen 2020 duizend nieuwe start-ups zijn opgericht en dat de digitale revolutie 50.000 nieuwe banen creëert.

Te weinig gebruik van e-gov-toepassingen

Volgens dat actieplan moeten zowel burgers als ondernemingen tegen 2020 in staat zijn om alle contacten met de overheid digitaal te laten verlopen dankzij gebruiksvriendelijke toepassingen. Daarvoor is nog werk aan de winkel. Zo blijft de online interactie met de overheid op een laag pitje (54,9 procent van de Belgen), goed voor een tiende plaats in de Europese ranglijst.

Het aantal aangiften van de personenbelasting via Tax-on-web is dan weer wel licht gestegen (met drie procent tegenover 2012), naar 54 procent.