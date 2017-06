Digitale kloof dichten op heroïsche wielerkasseien

'Bike to Close the Gap' is een sportief jaarlijks wielerevent op en rond de legendarische Paterberg in Kluisbergen. Werknemers van de deelnemende bedrijven reden bijna 100.000 euro bij elkaar voor Close the Gap, een initiatief om de digitale kloof te dichten door zowel in Europa als in ontwikkelingslanden kansarme jongeren te laten kennismaken met it.

De voorspelde regen bleef gelukkig uit, maar een stevige, onvoorspelbare wind, maakte de beklimming over de heroïsche wielerkasseien er niet makkelijker op. Vier Flandriens slaagden er toch in om op drie uur tijd 31 keer de Paterberg te bedwingen, een prestatie waar vorig jaar maar één deelnemer in geslaagd was. Het team van Proximus scoorde de meeste rondjes: zij fietsten meer dan 323 keer de Paterberg op en af, wat hen de overwinning in het ploegenklassement opleverde.

Maar uiteindelijk maakt het niet uit wie het snelst of het langst fietste. Belangrijker is dat zo niet minder dan 96.750 euro werd ingezameld voor Close the Gap. De deelnemers en sympathisanten genoten na het event van een lekkere barbecue op de top van de Paterberg, waar in een vriendschappelijke sfeer werd nagekaart, genetwerkt en plannen gesmeed om volgend jaar nóg meer rondjes te rijden.