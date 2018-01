Digitale kloof in armste landen wordt kleiner

Deze trend kan de duurzame ontwikkeling in die landen versnellen, constateert de ITU, een VN-organisatie. "Het is van groot belang om deze ontwikkeling gaande te houden en innovatieve oplossingen te delen", zegt Fekitamoeloa Katoa 'Utoikamanu, VN-vertegenwoordiger voor de Minst Ontwikkelde Landen (LDC's).

Arme landen die het belang van digitale technologie erkennen voor hun nationale ontwikkeling en hun beleid daarop afstemmen, kunnen universele en betaalbare internettoegang realiseren, zegt Houlin Zhao, secretaris-generaal van de ITU.

3G

In het gisteren gepubliceerde rapport 'Achieving Universal and Affordable Internet in Least Developed Countries' staat dat de lancering van mobiele telefonie via 3G en datadiensten in de 47 landen die tot de LDC's gerekend worden, een grote sprong vooruit zijn. Zestig procent van de inwoners van die landen heeft via 3G internetbereik, en vier van de vijf inwoners hebben toegang tot een netwerk voor mobiele telefonie.

Deze ontwikkelingen werpen al vruchten af op het gebied van financiële diensten, armoedebestrijding en gezondheidszorg, staat in het rapport. Naar verwachting zal de breedbanddekking in deze landen tegen 2020 gemiddeld 97 procent zijn. Daardoor wordt internet betaalbaar en kan een eigen, innovatieve industrie met nieuwe zakelijke kansen ontstaan in de armste landen, zegt de ITU.

ICT-vaardigheden

Hoewel de vooruitzichten positief zijn, moeten er nog wel een paar hindernissen overwonnen worden. Een daarvan is de beperkte ICT-vaardigheid bij de bevolking. Maar ook sociaaleconomische kwesties als onderwijsniveau en gendergelijkheid kunnen belemmeringen voor ontwikkeling opwerpen.

De 47 Minst Ontwikkelde Landen tellen samen 880 miljoen inwoners, ongeveer 12 procent van de wereldbevolking. Ze zijn goed voor minder dan 2 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) en 1 procent van de wereldhandel in goederen.