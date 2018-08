Digitale transformatie KBC gaat sneller dan verwacht

Voor bepaalde consumentenleningen bij KBC, zoals voor auto's, of pensioenproducten, gebeurt ondertussen twee derde van de verkoop online, voor kredietkaarten is dat de helft, voor prepaid zelfs 70 procent.

De reden dat het zo snel gaat is volgens Thijs de gebruiksvriendelijkheid. "Gebruiksgemak gekoppeld aan veiligheid", dat is het belangrijkste.

KBC breidt ook zijn mobile banking app verder uit. "De toepassingen worden steeds breder. We hebben ondertussen bijvoorbeeld een contract met De Lijn. De app is bovendien gratis en je hoeft zelfs geen klant te zijn bij KBC."

Sluiting kantoren?

Het grote succes van de digitale toepassingen zorgt logischerwijs voor minder fysieke bezoeken in de bankkantoren. "De bezoeken aan de kantoren gaan inderdaad achteruit", zegt Thijs. "Maar we blijven ze als belangrijk beschouwen, want voor bepaalde mensen dragen ze de voorkeur weg."

De CEO verwacht dat het aantal kantoren dan ook wellicht verder teruggedrongen zal worden, maar wil daar geen cijfer op plakken. "Als een kantoor niet gebruikt wordt, dan gaan we het niet openhouden. Kantoren waar enkel geld afgehaald wordt zullen we omvormen tot automatenkantoren. Kantoren waar klanten advies willen krijgen, zullen dan weer mogelijk uitgebreid worden. Alles zal bepaald worden door het klantengedrag. We monitoren het gebruik van de kantoren continu", aldus de topman.