Dimension Data haalt Europees telcocontract binnen

Dimension Data gaat aan de haal met het Europese Telsis II contract. Het gaat om een raamcontract ter waarde van 53 miljoen euro, dat over minstens twee jaar loopt en dat tot 5 jaar verlengd kan worden. Telsis II is een aankoopkanaal voor het Europees Parlement, de European Data Protection Supervisor en de European Ombudsman voor ondersteunende telecommunicatiediensten en infrastructuur: denk aan telefonie, LAN, unified communications en ook een luik security. Zowat alle vendors die samenwerken met Dimension Data zitten in dit aanbod vervat.

Daarnaast voorziet Telsis II ook in een meer projectgebaseerd dienstenluik, waarbij de integrator nauw kan samenwerken met het Europees Parlement om samen ict-projecten op te zetten en verder te ontwikkelen. Dimension Data neemt met deze gunning het project trouwens over van concurrent BT.