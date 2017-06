Dimension Data levert netwerk Ziekenhuis Maas en Kempen

Het Ziekenhuis Maas & Kempen opent in september de deuren en bundelt de activiteiten van de campussen in Bree en Maaseik op een nieuwe locatie in Maaseik. Ict-integrator Dimension Data neemt er het volledige netwerkontwerp voor zijn rekening, zowel het bekabelde (LAN) als draadloze deel.

Een ziekenhuisnetwerk is geen evidente opdracht, want het gaat om een complexe omgeving met medische apparaten, medische monitoring, een systeem voor gebouwenbeheer, toegangscontrole, camerabewaking en andere toepassingen die stuk voor stuk een groot volume aan data doorsturen. Security is uiteraard een bijzonder aandachtspunt gezien de vertrouwelijke aard van heel wat gegevens op het netwerk.

Het wifi-netwerk zal overigens ook gebruikt worden voor telefonie, wat betekent dat een goed bereik zelfs letterlijk levensnoodzakelijk is. Na een site survey bepaalde Dimension Data de juiste locaties voor de access points, waarna het netwerk technisch verder uitgetekend, ingepland en geïnstalleerd werd.

"Verschillende partijen hebben zich ingeschreven op ons lastenboek. Dimension Data overtuigde ons met een mooi uitgewerkt project. We voelen dat er voldoende capaciteit en kennis is bij de medewerkers en het is voor ons erg interessant om te werken met één partner die veel mogelijkheden heeft", motiveert Sabine Bayen, Diensthoofd Informatica bij Ziekenhuis Maas en Kempen de keuze voor Dimension Data.

In Ziekenhuis Maas & Kempen zullen in totaal zo'n 690 mensen werken, onder wie een honderdtal artsen. Op de nieuwe campus komen 226 bedden.