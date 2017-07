Dimension Data vernieuwt wifi-netwerk Carrefour

Het huidige netwerk is al een tiental jaar oud. Destijds werd het vooral gebruikt voor interne toepassingen zoals inventarisbeheer. Maar vandaag is dat netwerk ook nodig om zaken als self-scanning of wifi voor klanten aan te bieden.

Om dat voor elkaar te krijgen doet Carrefour een beroep op Dimension data dat met een oplossing van Aruba werkt waarbij de access points verbonden zijn met een lokale controller in plaats van een gecentraliseerd exemplaar. Dat moet het onder meer mogelijk maken dat updates of onderhoud geen invloed hebben op de rest van het netwerk.

De waarde van het contract tussen Carrefour en Didata wordt niet bekendgemaakt. Wel gaat het om een overeenkomst van vijf jaar voor de uitwerking en het onderhoud. Vandaag zijn er al 25 winkels uitgerust met het nieuwe netwerk. Aan een ritme van 2-3 vestigingen per week moet de volledige migratie tegen 2018 rond zijn.