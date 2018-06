Directeur Google België pleit voor ambitieus plan om ons land het AI-tijdperk binnen te loodsen

Met 'Digitalis' verwijst Geerts naar een land met meer dan 4 miljard inwoners die verbonden zijn via het internet. 'Waarom zouden we geen ambitieus plan uitrollen om van België de hoofdstad van Digitalis te maken?', is de vraag die hij opwerpt in zijn boek, dat donderdag werd voorgesteld.

Geerts verwijst naar de jaren 80 toen de technologiebeurs Flanders Technology International werd opgericht en toen onder impuls van Gaston Geens een ambitieus plan op poten werd gezet om Vlaanderen tot een hoogtechnologische regio te ontwikkelen. Aan dergelijke initiatieven hebben we volgens Geerts nu het succes van onder meer het onderzoekscentrum Imec te danken. "Het illustreert hoe een inspirerend en wervend verhaal de kiemen kan leggen voor succes gedurende meerdere decennia. Een dergelijk verhaal hebben we nu opnieuw nodig. Zoals we in de jaren 80 de robotica omarmden om daarin te pionieren, zouden we nu hetzelfde kunnen doen met artificiële intelligentie", schrijft hij.

Voortrekkersrol

Geerts stelt vast dat België behoorlijk veel specialisten in AI kent, maar dat de expertise verspreid zit over de verschillende universiteiten. Om de krachten te bundelen, stelt hij voor om een 'virtuele universiteit voor artificiële intelligentie' op te richten.

De directeur van Google België wijst erop dat het AI-tijdperk er sowieso aankomt en dat daar ethische en morele kwesties aan verbonden zijn. "Zelf een voortrekkersrol te spelen in de ontwikkeling van de technologie, is de beste manier om onze eigen normen en waarden te beschermen."

Hij pleit ook voor een actievere rol van de overheid om de digitalisering in goede banen te leiden: "Als de overheid een sterke visie neerzet voor de digitalisering en de ontwikkeling van artificiële intelligentie en de beleidsmaatregelen van de verschillende regeringen daarop afstemt, kan dat een belangrijke motor zijn voor onze economie en bij uitbreiding voor de hele maatschappij."

Om alle initiatieven te stroomlijnen adviseert hij onder meer de aanstelling van een chief digital officer (CDO) voor België, net zoals Zweden dat begin dit jaar deed. "Als de CDO volop politieke steun krijgt, kan hij of zij van de digitalisering de absolute topprioriteit maken voor de verschillende regeringen in België"