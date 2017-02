Disney laat YouTubester PewDiePie vallen na antisemitische humor

Maker studios veroordeeld nu Kjellberg, meldt Kotuka. "Ook al werd Felix bekend door het maken van provocatief videomateriaal, gaat hij nu een brug te ver en de video is ongepast," zei een woordvoerder van Maker Studio's in een statement.

Kjellberg werd bekend met het maken van zogenaamde 'let's play', video's waar hij zichzelf filmt tijdens het spelen van videogames terwijl hij commentaar levert op alles wat hem te binnen schiet. Zijn YouTubekanaal 'PewDiePie' is met 53 miljoen abonnees het meest gevolgde op aarde. PewDiePie maakt ook andere komische sketches en video's buiten de 'let's plays' en is niet schuw van humor die sommigen plat en kinderachtig vinden. Veel van deze video's draaien rond bepaalde websites of internet services. Zo maakte hij in 2014 een video genaamd "what's hot according to Russian dating websites" waarin hij profielfoto's van Russische datingprofielen parodieerde. De video die voor ophef zorgde ging over de website Fiverr, een site waar 'de individuele ondernemer kan groeien'. Eender wie kan er tegen betalingeen logo laten ontwerpen, hulp krijgen met huiswerk of videos on-demand bestellen. De grenzen van die laatste mogelijkheid wou Kjellberg uittesten met zijn video.

YouTube weigerde om te reageren op de video. Maar het beleid van de videosite is vrij flexibel als het gaat over gevoelige onderwerpen, of deze nu op een 'serieuze' of satirische manier benaderd worden. "Zolang de uploader niet oproept tot geweld of aanzet tot haat zal de video niet verwijderd worden."