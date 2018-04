Disney stelt jasje voor dat vuistslagen en knuffels simuleert

Het jasje dat de personages uit de Steven Spielberg-film 'Ready Player One' slagen en aanraken doet voelen, is toch pure science-ficton? Verkeerd gedacht. Onderzoekers van Disney Research hebben namelijk een eigen concept gemaakt van zo'n VR-jasje, de 'Force Jacket'. Het hightech kledingstuk geeft haptische feedback op basis van virtuele content door de toevoeging van airbags en sensoren.

Airbags

Uit een paper die Disney Research publiceerde, blijkt dat de jas werd gemaakt op basis van een reddingsvest. De schuim die het leven van drenkelingen moest redden, werd vervangen door de airbags die geplaatst werden aan de voorkant, achterkant, zijkant en mouwen van de vest. Onder meer de snelheid en de kracht waarmee de luchtzakken zichzelf opblazen, kan softwarematig aangepast worden, afhankelijk van de situatie.

Volgens de onderzoekers zit de ontwikkeling van de Force Jacket nog in een vroege testfase. "Momenteel is het ons doel om de belangrijkste technologie te ontwikkelen die voldoende is om een basis aan fysieke feedback te creëren. Vervolgens kunnen we de eerste effecten ontwerpen en uittesten", luidt het in de paper.

Sneeuwbal in de maag

Voorbeelden van effecten die de onderzoekers al hebben ontwikkeld zijn: het nabootsen van een hoge hartslag, het gevoel van lichte of hevige regenval, een hand die op je schouder rust en een sneeuwbal die tegen je buik vliegt. Opvallend is dat de Force Jacket ook kleinere aanrakingen nabootst, zoals een vlieg die over je arm loopt.

Voorlopig is de vest nog niet klaar om als een commercieel product gelanceerd te worden. Dat beseffen ook de onderzoekers. "De gehele uitrusting is erg dik, en dat beperkt de beweeglijkheid van de drager." Toch zijn de onderzoekers ervan overtuigd dat een verdere ontwikkeling van de Force Jacket een product kan opleveren dat in alle opzichten een verbetering is van de huidige VR-ervaringen.