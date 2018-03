Dit jaar moeten al 215 IT'ers weg bij ING

Volgens de in 2016 aangekondigde sanering zou de afbouw van het aantal IT'ers nochtans pas in 2019 echt van start gaan. Tot 2021 verdwijnen er zo'n 600 jobs in het IT-departement van ING, klinkt het.

IT was niet het prioritair getroffen departement bij ING. De IT'ers waren na de sanering nog volop nodig voor de uitbouw van een eengemaakt IT-platform voor België en Nederland. Tegen midden 2020 moet dat IT-platform ongeveer 80 procent van de klanten bedienen.

Maar de IT-eenmaking schiet verder door dan eerst verwacht. Zo overweegt ING om het idee van 'grensoverschrijdende' functies, waarbij een manager zowel voor België als Nederland verantwoordelijk is, ook toe te passen op IT.

ING nuanceert de cijfers. Een deel van de getroffen jobs gaat om externe contracten, een ander deel zou kunnen verhuizen naar een ander deel van de bank.