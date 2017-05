Dit mag je binnenkort van Windows 10 verwachten

De Windows 10 Fall Creators Update komt er in het najaar en bouwt verder op de eerste Creators Update die in april verscheen. De nieuwe functies zetten sterk in op éénzelfde ervaring doorheen verschillende toestellen.

Microsoft Graph

Deze functie combineert je contacten, toestellen en de connecties tussen hen en moet vooral een naadloze ervaring geven tussen Windows, iOS en Android. Zo zal je tussen verschillende toestellen documenten kunnen bewerken, of verdergaan met websites en apps waar je op het ander toestel bent gestopt. De functie komt er zowel voor consumenten als zakelijke gebruikers.

Een andere handige functie is dat je het klembord (copy/paste) kan gebruiken doorheen verschillende toestellen.

Timeline

Timeline laat je toe om via Task View (alt + tab) te kijken welke applicaties je op welk tijdstip in de recente geschiedenis hebt gebruikt. De bedoeling is dat je hier kan verdergaan waar je de laatste keer bent gestopt. Stel dat je bijvoorbeeld op dinsdag plots moet vertrekken, dan kan je op vrijdag teruggaan naar de laatste toestand van de app.

OneDrive

Met OneDrive Files on Demand wordt het mogelijk om bestanden in OneDrive te zien zonder ze te moeten downloaden. Momenteel kan dat enkel als de map in kwestie ook gesynchroniseerd wordt. OneDrive voor iOS en Android krijgt ook die ondersteuning.

Mixed reality

Zowel Acer als HP hebben mixed reality headsets aangekondigd die tegen de zomer beschikbaar moeten zijn in de VS. De toestellen beginnen vanaf 299 dollar bij Acer en 329 dollar bij HP. Acer heeft ook motion controllers om je bewegingen te coördineren. Opvallend: in tegenstelling tot de HTC Vive heb je geen externe sensoren nodig in je kamer. Daarmee lost Microsoft een eerdere belofte in dat enkele prominente hardwarepartners dit jaar betaalbare VR en AR-headsets voor Windows op de markt zullen brengen.

Fluent Design System

Windows 10 krijgt met de volgende update ook een nieuw design. Dat volgt in grote lijnen de bestaande Windows 10 omgeving, maar aangevuld met een paar visuele verbeteringen. Fluent Design System was tot nu toe gekend als Project Neon. Deze worden geleidelijk aan uitgerold, ook naar Windows-apps op Android en iOS.

Tot slot wordt het in de nabije toekomst mogelijk om met de ink-functies (tekenen met een styluspen) op pdf's nota's te maken en zal je contacten aan de taakbalk kunnen vastmaken. Ook komt iTunes naar de Windows Store. Al was de app uiteraard eerder al beschikbaar voor Windows pc's.

De volledige keynote met de aankondigingen kan je hier bekijken.