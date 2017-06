Dit zijn de vijf grootste IT-bedrijven ter wereld

Met 218,1 miljard dollar aan it-inkomsten in 2016 voert Apple de Global Top 100 IT van Gartner aan. Dat is weliswaar minder dan de 235 miljard in 2015, maar is nog altijd ruimschoots voldoende om de titel van 's werelds grootste it-bedrijf op te strijken. De kloof met nummer twee en 'aartsrivaal' in smartphones Samsung is diep: 79 miljard Amerikaanse dollar om precies te zijn. Ook Samsung boet trouwens in. In 2015 noteerde Samsung Vendor Group een it-omzet van 142 miljard dollar. Vorig jaar krimpte dat cijfer wat in tot 139,1 miljard dollar. Google, Microsoft en IBM vervolledigen de top-5.

Dat Apple de eerste plaats de komende jaren kan vasthouden is geen evidentie. In 2016 verkochten de iPhones van Apple - een van de grote sterkhouders in het totale omzetcijfer - nog als zoete broodjes, waar dat de jongste kwartalen in aanzienlijk mindere mate was.

In de top-5 zijn Microsoft en IBM de enige 'legacy' bedrijven die nog het ontstaan van de it-sector meegemaakt én mee bepaald hebben. Beiden hebben de afgelopen jaren flink wat misstappen begaan, maar slagen er toch in om mee te blijven draaien in de hoogste it-regionen.

Zeven 'digital giants'

Gartner verwacht in de komende jaren een verdere verschuiving waarbij de nieuwere it-spelers nog meer naar het voorplan komen. Amazon bijvoorbeeld stijgt in de ranking nu al van 20 naar plaats 12. Naarmate bedrijven hun producten en diensten alsmaar meer digitaliseren, neemt de kans volgens Gartner ook toe dat ze daarbij beroep doen op diensten van digitale reuzen als Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba en Tencent. Tegen 2021 zou zelfs 20 procent van alle digitale interacties van een consument via één van deze zeven 'digital giants' passeren. "Digital giants worden de gatekeepers voor bedrijven die digitale diensten of producten leveren aan consumenten", zegt Gartner-analist John-David Lovelock. "Ieder bedrijf dat een digitale interactie met een consument wil aangaan zal moeten overwegen of het met één of meer van deze reuzen in zee gaat", aldus Lovelock.

Maar omdat de focus van de digitale reuzen voornamelijk op de consument ligt, zijn er volgens de analist wél opportuniteiten voor andere bedrijven om het voortouw te nemen in de business-to-business (b2b) markt. Al mag het duidelijk zijn dat er ook hier al succesvolle stappen gezet zijn door enkele van de 7 reuzen. Denk maar aan Amazon Web Services, de dominantie van iOS in de zakelijke mobility-markt en de jongste inspanningen van Google om het zakelijke cloud-aanbod in de markt te zetten.