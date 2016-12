DNS Belgium trok in 2016 al 3.209 domeinnamen in

Als DNS Belgium een klacht ontvangt of zelf vaststelt dat een domeinnaamhouder geen correcte contactgegevens heeft ingevuld in het registratiesysteem, stelt het de domeinnaamhouder hiervoor per e-mail in gebreke.

Na 14 dagen controleert DNS Belgium opnieuw de contactgegevens. Indien er geen wijziging gebeurde, trekt DNS Belgium de domeinnaam in. Als de domeinnaamhouder de gegevens wel aanpaste en ze in orde blijken, wordt het dossier afgesloten.

Al sinds juni 2010 controleert DNS Belgium dagelijks alle nieuw geregistreerde domeinnamen. "Deze screening doen we in de eerste plaats om de duidelijke gevallen van 'phishing' snel op te sporen. Phishing is internetfraude waarbij een oplichter gevoelige informatie (gebruikersnaam, wachtwoord, kredietkaartnummer, ...) probeert te verkrijgen om later te misbruiken", zegt Philip Du Bois, general manager van DNS Belgium.

Tegelijk onderzoekt DNS de correctheid van de WHOIS-gegevens: ze gaan na of de domeinnaamhouders geen betekenisloze tekens of duidelijk valse gegevens invullen bij de registratie van een domeinnaam.