DNS Belgium zet registratiesysteem in de cloud

"Vroeger stonden onze servers in een Belgisch datacenter, die hardware wordt nu gevirtualiseerd in de cloud waardoor we onze hardware softwarematig aansturen," zegt general manager Philip Du Bois. "Dat wil ook zeggen dat we makkelijk de capaciteit kunnen uitbreiden of dingen kunnen aanpassen."

Door het registratiesysteem bij AWS te plaatsen, wat afgelopen weekend gebeurde, dalen de kosten voor DNS Belgium. "Maar dat is niet de hoofdreden," nuanceert Du Bois. "We willen vooral af van het ritme waarbij we elke vier jaar ons platform vernieuwen. Tot nu toe moest je daardoor vier jaar op voorhand inschatten welke capaciteit je nodig zou hebben."

Een ander argument is het efficiënter inzetten van de eigen mensen. "Voor hen is het configureren van die servers weinig interessant werk. Dan is het beter dat ze zich kunnen concentreren op echte toegevoegde waarde in onze core business, en dat is niet het in elkaar zetten van servers."

Het registratiesysteem van de Belgische domeinnamen zit zo sinds dit weekend bij een Amerikaanse speler. "Concreet staat het in het Ierse datacenter van Amazon, dus geografisch nog binnen de EU. Maar de data van ons platform is ook versleuteld en ons contract is er op voorzien dat die informatie niet naar de VS wordt doorgestuurd. Zelfs al zou dat het geval zijn dan is het nog niet evident om versleutelde gegevens zomaar te ontcijferen", aldus Philip Du Bois.