DNV GL werkt met VeChain aan blockchaintoepassing om herkomst producten traceerbaar te maken

DNV GL is een internationale instelling die certificaten uitgeeft op het gebied van milieu, energie en voedselveiligheid. Vorig jaar heeft het al die certificaten digitaal gelabeld en traceerbaar gemaakt via blockchaintechnologie. Het idee daarachter is dat iedereen met een QR-code-scanner op zijn smartphone, op ieder moment kan controleren of een bedrijf wel een bepaald certificaat op zak heeft.

Nu wil DNV GL ook blockchaintechnologie gaan inzetten om bedrijven te helpen de traceerbaarheid van hun producten van fabriek naar consument te verbeteren. Daarvoor heeft het een samenwerkingsakkoord gesloten met VeChain.

Druivensoort van fles wijn traceren

VeChain, een start-up uit Singapore, combineert blockchain met IoT-technologie. Het idee: vooraleer je iets aankoopt, kan je via RFID-tags traceren waar een product is gemaakt, hoe het is vervoerd en wat de kwaliteit ervan is. Zo kan je nagaan of iets op een ethische wijze werd geproduceerd, of diepgevroren levensmiddelen veilig en op de juiste temperatuur werden vervoerd, of een luxeproduct geen namaak is, enzovoort. Je zou er zelfs een fles wijn mee kunnen herleiden tot de gebruikte druivensoort.

De nieuwe oplossing wordt in eerste instantie ingezet in de voedingsmiddelenindustrie, retail en mode en van daaruit uitgebreid naar andere sectoren, beginnend met de automobiel- en luchtvaartindustrie.

"Blockchain heeft vele toepassingen buiten de financiële sector en ik ben erg blij dat DNV GL heeft ingezien dat het een revolutionaire impact kan hebben op de beheersing van de gehele toeleveringsketen" aldus Sunny Lu, CEO van VeChain.

Zijn blockchainbedrijf heeft ook al samenwerkingen lopen met de Chinese overheid en met PriceWaterhouseCooper (PwC), een van de grootste accountantsbureaus ter wereld. Aan VeChain is ook een virtuele munt gekoppeld, die recent een sterke opmars kende. De voorbije twee maand steeg de waarde ervan met een factor 25.