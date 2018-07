Docbyte opent kantoor in Portugal

Docbyte wil organisaties ondersteunen bij hun digitale transformatie door papier te elimineren in alle zakelijke transacties. En dat het hard gaat bij de Gentse IT-dienstenleverancier dat twee jaar op rij een notering kreeg in de Deloitte Tech Fast 50 - de lijst met de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in België. Maar de ambities reiken verder dan onze landsgrenzen. "We willen een van de belangrijkste leveranciers van digitaliseringsoplossingen voor grote organisaties worden", zegt Frederik Rosseel, oprichter en CEO van Docbyte.

Via een nieuw kantoor wil het bedrijf klanten in Portugal en Spanje gaan bedienen. Het kantoor wordt gevestigd in het Lagoas Park in Oeiras; een bedrijvenpark waar innovatieve, internationale bedrijven huizen. Het kantoor op het Iberische Schiereiland zal geleid worden door Jorge Bento; een bekende naam in de lokale IT-wereld.