Doccle pompt extra geld in verdere uitbouw

Doccle is een platform voor digitale administratie en interactie tussen bedrijven en hun klanten. Op twee jaar tijd heeft Doccle meer dan 800.000 gebruikers aangetrokken en blijft het groeien met gemiddeld 3.000 tot 6.000 nieuwe gebruikers per week. Maar om snel te blijven groeien, is extra kapitaal nodig. "Vandaar het nieuwe plan dat 1,6 miljoen extra investeringen in Doccle omvat", zegt ceo Bram Lerouge.

Het extra geld wordt opgehoest door Doccle.Up - de nv met de drie initiatiefnemers Acerta, CM en Telenet - en moet vooral extra gebruikers aantrekken. Het doel is om zo snel mogelijk 18% van de Belgische bevolking de ondersteuning van digitale administratie te bieden. "We zijn als start-up snel gegroeid, maar we willen nu ook zo snel mogelijk door de scale-up fase gaan. Dat is belangrijk voor ons, omdat we ook naar andere opportuniteiten in bijvoorbeeld het buitenland willen kijken", aldus Lerouge.

Het verse geld wordt enerzijds aan extra marketinginspanningen gespendeerd, maar anderzijds ook in het uitbouwen van de mobiele functionaliteit. "We willen zo snel mogelijk een 'mobile first' platform worden", zegt Lerouge. Momenteel telt Doccle een 30-tal partners die documenten aanbieden op het platform, aangevuld met een tiental overheidspartners via de eBox-integratie. Daarnaast zijn er nog een 15-tal partners die in de opstartfase zitten, aldus nog de ceo.