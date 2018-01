Doctoraatsstudent wint bitcoin door DNA te kraken

Op het World Economic Forum in Davos lanceerde de Britse wiskundige Nick Goldman de 'DNA Storage Bitcoin Challenge'. Zoals een computer informatie opslaat met nullen en enen, bevat DNA informatie door combinaties van basenparen, aangeduid met de letters G, A, T en C. DNA kan ook synthetisch worden geproduceerd, en daardoor kan het ook als communicatiemiddel worden gebruikt. De Brit had onder meer een tekstbestand, een pdf-bestand en een aantal afbeeldingen omgezet naar DNA-code.

De deadline voor de wedstrijd was 21 januari. Sander Wuyts, die aan een doctoraat als microbioloog werkt, zag recent een herinneringstweet van de professor passeren, vroeg zijn promotor om toestemming en begon aan het ontcijferen. "Goldman wilde me nog een tube DNA bezorgen", vertelt Wuyts. "Samen met enkele collega's ging ik aan de slag, onder meer met DNA-sequencers, apparaten om DNA uit te lezen. We botsten met onze kop tegen de muur, probeerden opnieuw en plots hadden we de code gekraakt, en dat nog voor de deadline."

Back in 2015 we issued a challenge: read digital info written in DNA & win 1 bitcoin. The prize has increased in value recently, but there's <50 days left to have a go! Read more at https://t.co/sDADX7OnX8 pic.twitter.com/2g9sCsS61A — Goldman Group (@EBIgoldman) December 5, 2017

"Het DNA bevatte de instructies om de bitcoin binnen te halen, het logo van het European Bioinformatics Institute, een tekening van James Joyce, en nog enkele dingen. Toen ik Goldman contacteerde met de boodschap dat ik de code gekraakt had, reageerde hij erg enthousiast", aldus Wuyts .

Hij stelt dat zijn onderzoek met DNA van bacteriën zeker geholpen heeft. Hoeveel de prijs precies waard is, valt nog af te wachten. Toen de wedstrijd begon, was de cryptomunt naar verluidt zo'n 180 euro waard. De prijs ging enorm de hoogte in en schommelt enorm, en zit momenteel rond de 8.600 euro. Wuyts wil zijn bitcoin vrij snel verkopen en investeren in onderzoek of een feestelijke doctoraatsverdediging.