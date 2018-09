Doek valt definitief voor biotechbedrijf dat loog over bloedtesttechnologie

Het door schandalen geplaagde Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos houdt definitief op te bestaan. De onderneming trof dit jaar een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC in een zaak die draaide om fraude en misleiding van beleggers. In een e-mail, die in het bezit is van The Wall Street Journal, schrijft de ooit veelbelovende start-up zich op te heffen.