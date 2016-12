Dorponline wil lokale e-commerce op gang trekken

Vanaf vandaag start Lovendegemonline.be, een eerste online platform waar lokale handelaars van de Gentse randgemeente hun producten kunnen verkopen aan inwoners in de buurt. Lovendegem is daarmee het eerste dorp dat in het platform stapt, maar oprichter Maxim Sergeant wil op termijn ook andere steden en gemeenten bedienen.

"De bedoeling is dat consumenten lokaal online kunnen shoppen. Het is mijn droom dat mensen beseffen dat ze ook bij hun lokale slager, bakker of bioboerderij online kopen en zo willen we de link tussen inwoner en lokale handelaar versterken want het is door hen dat een gemeente leeft."

Van bakkers tot lokale handelaars

Sergeant is niet aan zijn proefstuk toe. Enkele jaren geleden lanceerde hij al Bakkersonline.be, een online platform voor bakkers waar je online brood kan bestellen. De site telt vandaag al meer dan 200 bakkers en 40.000 gebruikers, goed voor 1,3 miljoen euro per jaar aan brood en banket. Omgerekend zo'n 64.000 bestellingen.

Dorponline bouwt op dezelfde motor maar kijkt multisectoraal. De focus ligt hoofdzakelijk op verse producten die doorgaans lokaal worden gekocht of afgehaald.

Klantenkaarten en thuislevering

Lovendegemonline.be telt bij de start twaalf handelszaken. Het online platform is fase 1. Binnen een half jaar wil Sergeant ook en digitale klantenkaart lanceren voor het dorp, in samenwerking met Joyn (de fusie tussen Citylife, Qustomer en Het Opzet). Ook moet het dan mogelijk zijn om een digitale cadeaubon voor de lokale handelaar aan te kopen.

In een derde fase, binnen een jaar, wil Sergeant kijken of het haalbaar is om de lokale producten ook aan huis te leveren. "We moeten nog zien hoe we dat aanpakken, maar we staan open voor partijen die met ons willen samenwerken. Ook eventueel projecten rond sociale tewerkstelling trekken onze aandacht. Voor Lovendegem gaat het om een kleine tienduizend inwoners in een kleine straal dus thuisleveringen zijn zeker haalbaar."

Lovendegem, niet toevallig het geboortedorp van Sergeant, is de eerste lancering voor Dorponline. Oostakker, een andere Gentse randgemeente, wordt de volgende halte. Daar zullen eerst de digitale klantenkaarten en cadeaubons worden uitgerold. Nadien staat Dorponline open voor andere regio's "Dit is de pilot, en zodra dit vlot draait willen we verder geografisch uitbreiden." Aldus een enthousiaste Maxim Sergeant.