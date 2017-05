DownSec-hacker staat terecht voor hacking federale regering en overheidsdiensten

Sinds oktober 2015 werden meerdere websites het slachtoffer van cyberaanvallen die opgeëist werden door het hackerscollectief Downsec Belgium. Het ging onder meer om de website van het Comité-I, dat de inlichtingendiensten controleert, de website van het FANC, die van Belgocontrol, die van premier Michel, en de website wallonie.be.

Het parket van Brussel opende een opsporingsonderzoek naar die aanvallen en liet in dat verband in april 2016 en december 2016 huiszoekingen uitvoeren in Luik en Brussel. Daarbij werd computermateriaal in beslag genomen en werden meerdere personen verhoord. Een van hen, Kevin W., werd door het parket uiteindelijk gedagvaard en riskeert een celstraf van 5 jaar. Bij de inleiding van het proces, in februari, verklaarde de man dat acties van DownSec politiek geïnspireerd waren. "Het waren virtuele betogingen", zei de man met een Anonymous-masker op, "een aanval op het beleid en de maatregelen van deze regering, die onze vrijheden steeds verder inperken en het welvaartsniveau van de arbeiders in dit land in gevaar brengen. Onze acties waren een duidelijke waarschuwing. We hebben geen gevoelige gegevens gestolen, hoewel we dat hadden kunnen doen en nog steeds zouden kunnen als we dat willen. We hebben heel wat veiligheidslekken gevonden op verschillende websites." Volgens W. zijn er tijdens het onderzoek ook verschillende onregelmatigheden gebeurd, die zijn advocaat zal aankaarten. Het FANC en Belgocontrol hebben al aangekondigd dat ze zich burgerlijke partij zullen stellen en een schadevergoeding zullen eisen.