Drie Belgische techbedrijven organiseren samen een talentenjacht

Teamleader, StroryMe en In The Pocket zijn Belgische techbedrijven die samen op zoek zijn naar nieuwe werknemers. Naar eigen zeggen is talent van verschillende profielen welkom: van ontwikkelaars tot marketing-en salestalent. Volgende week houden ze samen de 'Job Noord'-talentenjacht waarmee ze vooral pas afgestudeerde studenten hopen te bereiken.

Daarnaast organiseren de drie bedrijven elk hun eigen workshops, waarbij nieuwe mensen leren kennen centraal staat. "[...]De zoektocht naar nieuw talent blijft belangrijk om de focus op de klant te versterken, ons product nog beter te maken en onze groei in Europa verder te zetten, nu we uitgroeien tot een internationale scale-up van formaat", verklaart Jeroen De Wit, CEO van Teamleader.

Teamleader is een software-ontwikkelaar voor cloudapplicaties specifiek gericht op dienstverlenende kmo's. In The Pocket daarentegen, focust op een breder scala van digitale toepassingen. Het bedrijf werkt onder meer aan mobiele applicaties, machinelearning en cloudtoepassingen. Aan de andere kant draait StoryMe dan weer om adviesverlening voor videotoepassingen aan bedrijven.

Job Noord gaat op 22 februari tussen 17 en 22 uur door in het Gentse Dok Noord.