Driekwart Amerikaanse gebruikers verstrengt privacy-instellingen Facebook na schandalen

In een nieuwe studie, uitgegeven door het Pew onderzoeksbureau, meldt 74 procent van de ondervraagden dat ze in het voorbije jaar iets meer afstand hebben genomen van Facebook, ofwel door hun privacy-instellingen aan te passen, ofwel door een lange pauze te nemen, of door de app gewoon helemaal van hun telefoon te verwijderen. Dat laatste zou 24 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen hebben gedaan. Het eindeloze vertrouwen in de techgigant lijkt daarmee alvast sterk verminderd.

De impact is het grootst bij jonge mensen. Van de 18- tot 29-jarigen zegt 44 procent dat ze de app verwijderd heeft. Dat kan misschien deels verklaard worden door, ironisch genoeg, de populariteit van Facebook onder de oudere bevolking. Bij tieners en jongvolwassenen zijn vooral Snapchat en Instagram (een dochter van Facebook) bijzonder populair.

De veranderende attitudes omtrent sociale media vallen samen met een reeks schandalen en kritisch onderzoek, onder meer van politici. Facebook kwam het voorbije jaar namelijk onder vuur om het Cambridge Analytica schandaal, en zou in meerdere landen gebruikt worden om de verkiezingen te beïnvloeden. Het lijkt erop dat mensen daardoor hun gebruik van sociale media iets kritischer bekijken, of toch minstens voor het eerst die privacy-instellingen eens openen.