Drone gaat malariamug te lijf

"Wij gaan in het najaar in West-Kenia met drones over enkele rijstvelden vliegen en die behandelen met een biologisch insecticide. Op deze manier maken we aantoonbaar dat drones een waardevolle bijdrage leveren aan het significant terugdringen van de muggenpopulatie in rijstvelden." Dat zeggen de initiatiefnemers, twee Nederlandse ondernemers en een medisch entomoloog van de Universiteit van Nairobi (Kenia), op hun website.

Octocopter

Aan het project is een onderzoek verbonden. "Vóór, tijdens en na het besproeien wordt de dichtheid van muggen(larven) in het water gemeten. Het doel is om het effect op de muggenpopulatie over een langere periode te meten."

Eind dit jaar moeten de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. "Indien succesvol zal er gekeken worden naar een grootschalige en efficiënte aanpak van malariabestrijding met drones."

Voor de proef gebruiken ze een octocopter, een drone met acht propellers die voor landbouwtoepassingen is ontwikkeld. Hij kan een tank met 10 kilogram vloeistof dragen. Daarmee kan de drone een stuk land van 1 hectare besproeien.

Crowdfunding

Malaria wordt overgedragen door muggen die besmette mensen hebben geprikt en vervolgens gezonde mensen prikken. Zolang er geen vaccin is, bestrijdt men malaria vooral door de verspreiding van insecticidesprays voor op de muren van huizen en met insecticiden behandelde muskietennetten voor in de slaapkamers.

Het Nederlandse project onderzoekt of drones daarop een aanvulling kunnen zijn. "Dit project richt zich op de preventieve bestrijding van de mug in haar broedplaatsen", zeggen de initiatiefnemers.

Voor het Anti Malaria Drones-project, waarvoor de initiatiefnemers onder meer samenwerken met de Nederlandse Malaria Stichting, halen ze momenteel 18.000 euro op via crowdfunding. Daarvan is al 14 procent toegezegd.

De Wereldgezondheidsorganisatie wil malaria in de hele wereld tegen 2030 uitgebannen hebben.Wereldwijd gaat het aantal gevallen gestaag achteruit. Volgens de jongste cijfers waren er 212 miljoen malariagevallen in 2015, de meeste in Afrika. Er stierven toen 429.000 mensen aan de ziekte, een daling met 62 procent sinds 2000.