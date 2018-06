Drone op mensenmaat als taxi van de toekomst

"Het is een echt product," verzekert een standmedewerker ons als we de uit de kluiten gewassen drone (met achttien rotors) passeren op technologiebeurs CEBIT. Een kruising tussen een klassieke helikopter en een drone. Er is plaats voor twee passagiers, maar er is geen stuurknuppel.

"Technisch is het heel gelijkaardig aan een drone," vertelt medeoprichter en Chief Innovation Adviser Alex Zosel aan Data News. "Het is volledig elektrisch, heeft plaats voor twee personen en we willen er oplossingen mee creëren voor het openbaar vervoer in megasteden waar de mogelijkheden voor extra rijstroken of om het openbaar vervoer verder uit te breiden beperkt zijn. Dat is waarom we de lucht in gaan."

Volocopter is niet van plan zijn toestellen te koop aan te bieden. "We kijken niet naar één toestel maar naar het hele systeem, inclusief Volo-hubs en Volo-ports zoals we ze noemen." Het bedrijf staat op Cebit aan de stand van Intel, samen met autofabrikant Daimler de twee strategische aandeelhouders van Volocopter. "Wij krijgen toegang tot hun kennis en technologie, en zij krijgen inzicht in de werking van een startup die openbaar vervoer op een andere manier wil aanbieden." Als we vragen naar wat zo'n vlucht door de stad dan wel mag kosten, dan klinkt het dat dit gelijkaardig moet zijn aan een huidige taxirit.

Met twee personen aan boord en een elektrische motor aan boord kan de Volocopter momenteel een half uur (autonoom) vliegen. Om ze in te zetten als vliegende taxi wordt de batterij gewisseld. "Dat duurt een paar minuten en dan kan een nieuwe vlucht vertrekken. Naar de toekomst toe willen we batterijen automatisch laten vervangen door robots aan de Volo-Hubs zodat een Volocopter zeer snel opnieuw kan vertrekken."

Zosel vliegt vandaag al met de toestellen, onder meer in Dubai, en wil binnen enkele jaren al commercieel vliegen. "Het is een wettelijk toegelaten vliegtuig. Binnen twee tot drie jaar willen we de eerste point-to-point oplossingen aanbieden, maar wel in samenwerking met de wetgeving. We verwachten dat het toch nog een jaar of vijf tot zeven zal duren voor sommige landen dit regulatorisch mogelijk maken. Binnen tien tot vijftien jaar hopen we de eerste megasteden te hebben waar we een paar honderd Volocopters operationeel hebben."