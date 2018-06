Drones ingezet om nieuwe graanvariëteiten te bestuderen in Vlaanderen

De MapEO-drone vliegt op verschillende tijdstippen tijdens het groeiseizoen over de percelen en verzamelt op die manier informatie over het groeiproces van de gezaaide granen (zoals de gezondheidsindex). Op basis van deze resultaten bekijkt AVEVVE welke de beste en meest geschikte zaaigraanvariëiteiten zijn die aan de landbouwer worden voorgesteld.

Landbouwers zullen nog dit jaar de eerste vruchten kunnen plukken van deze innovatie. Bij de volgende aankoop van zaaigraan bij AVEVE krijgen ze immers de garantie dat de aangeboden variëteiten de beste selectie heeft doorstaan.

"Het grote voordeel van deze innovatieve technologie is efficiëntie, objectiviteit en een beter inzicht in de groei van elke variëteit. De dronetechnologie laat immers toe om steeds op een constante manier waarnemingen te doen. Ze kunnen erg efficiënt en snel scores geven aan de gewassen voor bepaalde kenmerken. Dit proces moet anders manueel gebeuren. Bovendien is een menselijke beoordeling niet altijd even objectief", aldus AVEVE. (