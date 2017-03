Drones Matternet mogen over Zwitserse steden vliegen

Het gebruik van drones voor medische pakketten is handig aangezien deze leveringen vaak tijdgevoelig zijn. Zo vermijdt men het risico vast te raken in het verkeer. "Getraind personeel zal in staat zijn de drone vol te laden en het apparaat te lanceren met een smartphoneapplicatie. De drone zal dan volgens een uitgestippelde route autonoom naar zijn bestemming vliegen, waar het pakket ontvangen wordt door een ander personeelslid", aldus Swiss Post in een persbericht.

De Matternet M2 drones die gebruikt zullen worden hebben een maximaal bereik van 20 kilometer en kunnen een lading van twee kilo transporteren. Ze kunnen aan een gemiddelde snelheid van 36 kilometer per uur rondvliegen. Het landplatform zendt een infraroodsignaal uit dat opgepikt wordt door de drone om ervoor te zorgen dat het toestel veilig kan landen en opstijgen. In geval van moeilijkheden wordt automatisch een parachute geopend.

Verwacht wordt dat tegen 2050 consumenten en overheden in Europa gezamenlijk zeven miljoen drones zullen bezitten. In België is de wetgeving vorig jaar aangepast om het gebruik van drones voor commerciële en andere doeleinden te reguleren.