Dropbox bindt de strijd aan met Google Docs en Office 365

De collaborative editing tools krijgen de naam Paper mee en zijn een apart onderdeel in je dropboxaccount via de webinterface. De teksteditor is vrij eenvoudig, maar bevat het voornaamste voor het aanmaken of bewerken van documenten.

De bedoeling is niet alleen dat je bestanden maakt, maar ook bestanden uit Office of Google Docs kan importeren, bewerken en uiteraard bewaren. Daarbij is het mogelijk om andere gebruikers te laten meeschrijven of enkel laat toekijken.

Paper is er voor alle gebruikers in de 21 ondersteunde talen, waaronder het Nederlands. Wie administratorfuncties wil moet over Dropbox Business of Enterprise beschikken. Voor die laatste twee, bestaande uit betalende abonnementen, lanceert Dropbox ook Smart Sync, waarbij de cloudopslagdienst sneller wordt gesynchroniseerd naar de mappen op een pc.