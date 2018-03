Dropbox en Salesforce integreren elkaars producten

De bedrijven zullen in eerste instantie twee nieuwe integraties leveren die moeten zorgen voor een betere merkbetrokkenheid teamproductiviteit. Zo wordt het mogelijk om branded Dropbox-mappen in Salesforce Commerce Cloud en Marketing Cloud te maken die zowel voor interne teams als externe partners toegankelijk zijn.

Een andere functionaliteit is rechtstreekse toegang tot materiaal in Dropbox via Salesforce Quip. Dropbox op zijn beurt zal Quip-bestanden ondersteunen.

De deal heeft niet enkel betrekking tot de producten van beide spelers. Salesforce zal zelf Dropbox Enterprise gebruiken terwijl Dropbox zijn gebruik van Salesforce-producten uitbreidt.

Opslagdienst Dropbox zet al een tijdje in op integraties met populaire tools. Zo kondigde het begin deze maand nog een samenwerking met Google Cloud en Gmail aan. Eerder deed het al iets gelijkaardigs met Outlook en Adobe's Cloud. Op die manier wil het bedrijf haar eigen dienst zo relevant en bruikbaar mogelijk houden ten opzichte van de concurrentie.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.