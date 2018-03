Dropbox integreert met Google Cloud en Gmail

De wederzijdse integratie voegt op zich geen nieuwe functies toe, maar maakt werken met bestanden in Dropbox of Google Cloud wel een pak gebruiksvriendelijker. Vanuit Dropbox kan je voortaan Google Docs, Sheets en Slides rechtstreeks bewerken, bewaren of delen.

Omgekeerd komt er een native integratie van Dropbox in Gmail en Google Hangouts Chat. dat wil zeggen dat je vlot bestanden (of beter gezegd de links naar die bestanden) uit je Dropbox kan meesturen. De functie komt er ook voor Dropbox Business, zodat ook zakelijke gebruikers veilig bestanden kunnen delen en bewerken.

Dropbox sloot eerder dit jaar al gelijkaardige partnerschappen af met Microsoft voor Outlook en met Adobe rond grafische bestanden in Adobe's cloud.

Tot nu toe kon je al vrij eenvoudig bestanden in Dropbox publiek delen of een downloadbare link doorsturen. Maar de opslagdienst kent vandaag een pak meer concurrentie. Daarom heeft het bedrijf er baat bij dat het zo goed mogelijk integreert met andere diensten om de gebruiksvriendelijkheid optimaal te houden.