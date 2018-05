Dropbox verrast met eerste cijfers na beursdebuut

De omzet kwam uit op 316,3 miljoen dollar, een stijging van 28 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging was onder meer te danken aan de klantenaanwas. Het aantal betalende gebruikers steeg van 9,3 miljoen naar 11,5 miljoen. Onder de streep noteerde Dropbox een verlies van 465,5 miljoen dollar tegenover 33,1 miljoen dollar een jaar eerder. Al is dat geen faire vergelijking, want dit kwartaal moest Dropbox maar liefst 418.7 miljoen dollar aan beurskosten ophoesten.

Dropbox debuteerde op 23 maart op Wall Street. Het aandeel steeg die dag meteen 50 procent. Daarmee kwam de beurswaarde op dat moment uit op zo'n 12,7 miljard dollar.